Спасенных 11 серых тюленей выпустят в Финский залив

28 Апр 2020 2020-04-28T17:57:15+03:00

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В Санкт-Петербурге подросших детенышей серых тюленей готовят к выпуску на волю. Как рассказали во вторник, 28 апреля 2020 года, в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих 11 окрепших малышей переселили в большой бассейн. Это стало возможно благодаря тому, что животные уже набрали вес более 25 килограммов. До этого они находились в индивидуальных карантинных боксах и мобильных кабинах.

- Жизнь в бассейне - заключительный этап реабилитации перед жизнью на воле. Там тюленята привыкнут долго находится в холодной воде и смогут плавать без ограничений. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы будут кормить животных из-за ширмы, чтобы они не связывали появление пищи с человеком, а также бросать в бассейн рыбу, чтобы тренировать у тюленят охотничьи навыки, - рассказали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Кроме того, детеныши научатся выстраивать отношения между собой и постепенно отвыкнут от человека. Когда специалисты будут полностью уверены в том, что тюлени готовы к самостоятельной жизни их выпустят в Финский залив.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/775958" frameborder="0"></iframe> Серые тюленята готовятся к выпускному.

ИСТОЧНИК KP.RU