2020-04-28T17:57:15+03:00
Дом. Семья

Спасенных 11 серых тюленей выпустят в Финский залив

Детеныши проходят заключительный этап реабилитации перед жизнью на воле
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
11 серых тюленей, спасенных в Санкт-Петербурге, готовят к выпуску в Финский залив11 серых тюленей, спасенных в Санкт-Петербурге, готовят к выпуску в Финский заливФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге подросших детенышей серых тюленей готовят к выпуску на волю. Как рассказали во вторник, 28 апреля 2020 года, в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих 11 окрепших малышей переселили в большой бассейн. Это стало возможно благодаря тому, что животные уже набрали вес более 25 килограммов. До этого они находились в индивидуальных карантинных боксах и мобильных кабинах.

- Жизнь в бассейне - заключительный этап реабилитации перед жизнью на воле. Там тюленята привыкнут долго находится в холодной воде и смогут плавать без ограничений. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы будут кормить животных из-за ширмы, чтобы они не связывали появление пищи с человеком, а также бросать в бассейн рыбу, чтобы тренировать у тюленят охотничьи навыки, - рассказали в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Кроме того, детеныши научатся выстраивать отношения между собой и постепенно отвыкнут от человека. Когда специалисты будут полностью уверены в том, что тюлени готовы к самостоятельной жизни их выпустят в Финский залив.

Серые тюленята готовятся к выпускному.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медэксперты назвали стоимость лечения коронавируса на дому в Петербурге
В Ленобласти не исключают отмену режима самоизоляции в ряде районов после 12 мая
Петербуржцев предупредили о видах мошенничества в связи с коронавирусом
Продуктовые и табачные магазины закроются на генеральную уборку в Ленинградской области 30 апреля 2020 года
600 миллионов рублей выделено на выплаты гражданам старше 65 лет в Санкт-Петербурге
Спасенных 11 серых тюленей выпустят в Финский залив
В Петербурге обсудили работу волонтеров во время режима самоизоляции
Клинические исследования лекарства от коронавируса запустят в Санкт-Петербурге
Петербуржцам рассказали, куда нести клещей в условиях коронавируса
Запрет на посещение лесов в Санкт-Петербурге продлили до конца мая 2020 года
«Моржи» устроили заплыв по Неве в центре Санкт-Петербурга
В Петербурге впервые за 12 лет полностью отмыли обелиск «Город-Герой Ленинград»
Сильный ветер и мокрый снег накроют Санкт-Петербург 29 апреля 2020 года
На майские праздники в Ленобласть пустят больше электричек
Больных с легкой формой коронавируса начали помещать в пансионат «Заря»
Пять больниц начали прием пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Петербуржец, присевший на лавочку, чтобы убить коронавирус спиртным, получил 3000 рублей штрафа
В Ленинградском зоопарке родились 9 карликовых и 2 нубийских козлят
В Петербурге появилась стена памяти умершим от коронавируса медикам
Запертым на карантине студентам Первого медицинского университета Санкт-Петербурга передали две тонны фруктов и овощей
28 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге установил очередной антирекорд
В Санкт-Петербурге дадут салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Дама с собачкой: в Петербурге девушку задержали за прогулку с любимым шпицем
Метро Петербурга не будет работать в ночь на 2 и 10 мая
Пьяный мужчина пырнул отверткой двух полицейских в Ленинградской области
Оленевод из Нарьян-Мара забил внука поленом за потерянный в тундре мобильник
КАД перекроют на неделю до 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге: В Невском и Приморском районах больше всего зараженных
На Радоницу на кладбища в Санкт-Петербурге, несмотря на карантин, пришли сотни человек