2020-04-28T18:18:57+03:00
Общество

600 миллионов рублей выделено на выплаты гражданам старше 65 лет в Санкт-Петербурге

Пособия полагаются пожилым людям, которые соблюдали режим самоизоляции
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов выделил 600 миллионов рублей на выплаты пожилым людям, находящимся на самоизоляцииБеглов выделил 600 миллионов рублей на выплаты пожилым людям, находящимся на самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник, 28 апреля 2020 года, подписал постановление о выделении средств из резервного фонда на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. На пособия из городского бюджета поступят 600 миллионов рублей.

- Выплата будет предоставляться неработающим гражданам в возрасте старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, непрерывно находящимся по месту их проживания либо в жилых и садовых домах, и не покидающим указанные помещения в течение всего срока, - сообщили в Смольном.

Так, пенсионерам полагается по 2 тысяч рублей. Эти деньги будут выплачиваться автоматически - на банковскую карточку пожилого человека.

Выплата будет осуществлена после окончания действия периода самоизоляции, который на данный момент, решением президента России, заканчивается 11 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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