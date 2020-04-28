Продуктовые и табачные магазины закроются на генеральную уборку в Ленинградской области 30 апреля 2020 года

28 Апр 2020 2020-04-28T18:42:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области все продуктовые и табачные магазины будут обязаны провести генеральную уборку 30 апреля 2020 года. Такое постановление подписал во вторник, 28 апреля, губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- 30 апреля с 16 до 22 часов магазины продовольственных товаров и табачных изделий в 54 населённых пунктах Ленинградской области обязаны провести генеральную уборку помещений, оборудования и инвентаря. Это крупные города, поселки и населенные пункты, расположенные вблизи основных региональных и федеральных трасс, - сообщили в администрации 47-го региона.

В магазинах также необходимо будет провести дезинфекцию торговых залов, стеллажей и всего инвентаря. Генеральную уборку с последующей дезинфекцией в магазинах необходимо проводить с учетом разработанных Роспотребнадзором инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами. Такая мера принимается в связи с приближающимися майскими праздниками, когда большое количество людей отправляются в магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU