Петербуржцев предупредили о видах мошенничества в связи с коронавирусом
На фоне сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на коронавирусе. Об этом жителей города предупредили в Роспотребнадзоре во вторник, 28 апреля 2020 года. Многие мошенники орудуют в интернете, по телефону или ходят по домам.
- Мошенники могут предлагать купить очиститель воздуха, удаляющий возбудителя вируса, или маски с фильтром, отсеивающие вирус. Стоимость может быть сильно завышена, хотя эффективности таких средств не доказана, - рассказали в ведомстве.
Также мошенники пытаются подсунуть лекарства от коронавируса, которые на самом деле еще не созданы. Некоторые предлагают провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита – квартирная кража.
Мошенники могут рассылать фейковые СМС-сообщения о том, что вам выписан штраф за нарушение карантина или самоизоляции. Часто в таких случаях могут просить оплатить его сразу – по номеру телефона или карты, угрожая возбуждением уголовного дела. Некоторые могут могут запрашивать конфиденциальные личные данные, чтобы помочь в оформлении пособий и компенсаций ущерба от вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU