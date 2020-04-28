В Ленобласти не исключают отмену режима самоизоляции в ряде районов после 12 мая

28 Апр 2020 2020-04-28T19:20:31+03:00

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко не исключил, что в ряде районов региона отменят режим самоизоляции и ограничительные меры после 12 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Власти Ленинградской области не исключили, что отменят режим самоизоляции и, соответственно, ограничительные меры в ряде районов после конца нерабочих дней, продленных президентом Владимиром Путиным до 12 мая. В 47-м регионе ситуация с заболеваемостью стабилизировалась: ежедневное количество человек, зараженных инфекцией не превышает 43, а число ежесуточных тестов на COVID-19 доходит до 1700.

- С учетом анализа ситуации при сохранении существующих тенденций, рассматриваются возможности постепенной отмены ограничительных мер в ряде районов с низким уровнем заболеваемости после 12 мая. В то же время, в области есть населенные пункты и районы, где ежедневно прибавляются заболевшие коронавирусом. На этих территориях уже вводится жесткий режим контроля за соблюдением предписаний Роспотребнадзора, и эта работа будет продолжена, - сообщают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что властям удалось перевыполнить поручения президента. Например, количество больничных коек, обеспеченных кислородом, получилось организовать в 1,5 раза больше, чем требовалось. В течение майских праздников чиновники подготовят два плана того, как жить Ленобласти после конца продленного режима нерабочих дней.

- В районах со стабильной ситуаций мы разрешим работать малому и среднему бизнесу и индивидуальным предпринимателям. Мы хотим, чтобы заработали практически все отрасли экономики. А в городах и поселках, где ситуация ухудшается или остается сложной, мы будем и дальше проводить карантинные мероприятия, - рассказал Александр Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU