Медэксперты назвали стоимость лечения коронавируса на дому в Петербурге

28 Апр 2020 2020-04-28T19:35:12+03:00

В Петербурге лечение коронавируса на дому оценили чуть больше 10 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Санкт-Петербурге подсчитали, в какую стоимость обойдется лечение коронавируса на дому. Это стало известно из доклада руководителя Центра Алмазова Евгения Шляхто, презентация которого появилась на официальном сайте Смольного. Итак, лечение пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 оценили в 10 060 рублей.

- Тариф 10 060 рублей – это стационар на дому. Он включает в себя 10 дней наблюдения врача, взятие всех необходимых мазков, прием лекарственных препаратов, а также затраты на средства индивидуальной защиты для медицинского персонала, - гласит доклад Евгения Шляхто.

При этом с собой врач должен взять вдобавок средство для дезинфекции рук и пульсометр, если такой имеется. Лечение за 10 тысяч рублей ждет людей как с подозрением на коронавирус, так и уже заболевших в легкой форме. К слову, Петербург оказался первым регионом в России, который ввел тариф на стационар на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU