Семь медиков, переболевших коронавирусом, вернулись на работу в больницу Святого Георгия
Семь медиков, который переболели коронавирусом, вернулись 28 апреля на работу в больницу Святого Георгия. Всем им досталась опасная болезнь либо в легкой, либо в среднетяжелой форме. После успешного лечения каждый врач получил два отрицательных результата теста на COVID-19 и вернулся в бой.
- Наконец-то я поправился. Свобода! Снова можно работать с коллегами, чтобы помогать больным людям, это очень приятно. Когда я сам заразился, то почувствовал небольшое разочарование в своем иммунитете. Я болел легкой формой инфекции. Была температура под 38 градусов и сухой кашель. Но доволен, что прочувствовал эту ситуацию изнутри. Боюсь представить, каково приходится больным людям тяжелой формы, - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Тамерлан Истомин.
В руководстве больницы Святого Георгия отмечают, что ждали врачей с нетерпением, поскольку без них лечение других пациентов осложнилось.
- Слава богу, у нас заболело немного сотрудников. Без них было очень тяжело, но особенно – без реаниматологов. Они первыми принимали на себя удар. Пришлось привлекать стажеров или просить работать здоровых врачей практически без перерыва, - отметил заместитель главного врача по медицинской части Игорь Иванов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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