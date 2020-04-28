2020-04-28T20:04:25+03:00
Здоровье

Семь медиков, переболевших коронавирусом, вернулись на работу в больницу Святого Георгия

Врачи болели легкой и среднетяжелой формой коронавируса и уже рвутся в бой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В больницу Святого Георгия вернулись на работу 7 врачей, переболевших коронавирусом. Фото: Комздрав ПетербургаВ больницу Святого Георгия вернулись на работу 7 врачей, переболевших коронавирусом. Фото: Комздрав Петербурга
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Семь медиков, который переболели коронавирусом, вернулись 28 апреля на работу в больницу Святого Георгия. Всем им досталась опасная болезнь либо в легкой, либо в среднетяжелой форме. После успешного лечения каждый врач получил два отрицательных результата теста на COVID-19 и вернулся в бой.

- Наконец-то я поправился. Свобода! Снова можно работать с коллегами, чтобы помогать больным людям, это очень приятно. Когда я сам заразился, то почувствовал небольшое разочарование в своем иммунитете. Я болел легкой формой инфекции. Была температура под 38 градусов и сухой кашель. Но доволен, что прочувствовал эту ситуацию изнутри. Боюсь представить, каково приходится больным людям тяжелой формы, - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Тамерлан Истомин.

В руководстве больницы Святого Георгия отмечают, что ждали врачей с нетерпением, поскольку без них лечение других пациентов осложнилось.

- Слава богу, у нас заболело немного сотрудников. Без них было очень тяжело, но особенно – без реаниматологов. Они первыми принимали на себя удар. Пришлось привлекать стажеров или просить работать здоровых врачей практически без перерыва, - отметил заместитель главного врача по медицинской части Игорь Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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