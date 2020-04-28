Омбудсмен Петербурга осудил полицейских, задержавших певца Максима Леонидова за прогулку в парке

28 Апр 2020 2020-04-28T20:21:31+03:00

По словам Александра Шишлова, нарушителей не стоит задерживать и доставлять в отдел полиции

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Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов осудил некоторую практику полиции по привлечению горожан к административной ответственности из-за нарушения правил поведения во время режима самоизоляции по коронавирусу.

Отдельно омбудсмен упомянул задержание певца Максима Леонидова, который прогуливался с женой и собакой в закрытом на карантин Шуваловском парке. Напомним, музыканта задержали и доставили в местный отдел полиции. Александр Шишлов объяснил, почему так делать не стоит.

- Подобные случаи показывают, что такие действия сотрудников полиции увеличивают риск заражения коронавирусной инфекцией как задержанных, так и личного состава ГУ МВД. По оценкам омбудсмена, такая практика правоприменения должна быть пересмотрена, - сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурга.

Вместо этого омбудсмен предлагает составлять протокол на нарушителей на месте, а не рисковать и везти их в отделение МВД. Тем более, что городским полицейским официально разрешили самостоятельно штрафовать противников карантина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/775457" frameborder="0"></iframe> Максима Леонидова задержали за прогулку в парке.

ИСТОЧНИК KP.RU