Омбудсмен Петербурга осудил полицейских, задержавших певца Максима Леонидова за прогулку в парке
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов осудил некоторую практику полиции по привлечению горожан к административной ответственности из-за нарушения правил поведения во время режима самоизоляции по коронавирусу.
Отдельно омбудсмен упомянул задержание певца Максима Леонидова, который прогуливался с женой и собакой в закрытом на карантин Шуваловском парке. Напомним, музыканта задержали и доставили в местный отдел полиции. Александр Шишлов объяснил, почему так делать не стоит.
- Подобные случаи показывают, что такие действия сотрудников полиции увеличивают риск заражения коронавирусной инфекцией как задержанных, так и личного состава ГУ МВД. По оценкам омбудсмена, такая практика правоприменения должна быть пересмотрена, - сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурга.
Вместо этого омбудсмен предлагает составлять протокол на нарушителей на месте, а не рисковать и везти их в отделение МВД. Тем более, что городским полицейским официально разрешили самостоятельно штрафовать противников карантина.
Максима Леонидова задержали за прогулку в парке.
ИСТОЧНИК KP.RU