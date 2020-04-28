Петербург получил 635 млн рублей на выплаты медработникам, лечащих больных с коронавирусом
Правительство России выделило для Петербурга 635 миллионов и 344 тысячи рублей, которые предназначены для ежемесячных выплат медработникам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Солидную надбавку получат как сотрудники «скорой», так и инфекционных стационаров.
- Врачи скорой помощи получат ежемесячные доплаты размером в 50 тысяч рублей, а медсестры, фельдшеры и водители – по 25 тысяч рублей. В стационарах размер ежемесячной надбавки врачам составит 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей, - сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.
Первые надбавки медработники получат уже в грядущем мае. Добавим, что на выплаты в размере миллиона рублей вправе рассчитывать и семьи врачей, которые умерли от коронавируса, исполняя свой трудовой долг.
ИСТОЧНИК KP.RU
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