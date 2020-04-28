2020-04-28T20:39:29+03:00
Общество

Петербург получил 635 млн рублей на выплаты медработникам, лечащих больных с коронавирусом

Первые надбавки врачи получат уже в мае
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Правительство России выделило Петербургу деньги на дополнительные выплаты медикам, лечащих больных с коронавирусом.Правительство России выделило Петербургу деньги на дополнительные выплаты медикам, лечащих больных с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Правительство России выделило для Петербурга 635 миллионов и 344 тысячи рублей, которые предназначены для ежемесячных выплат медработникам, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Солидную надбавку получат как сотрудники «скорой», так и инфекционных стационаров.

- Врачи скорой помощи получат ежемесячные доплаты размером в 50 тысяч рублей, а медсестры, фельдшеры и водители – по 25 тысяч рублей. В стационарах размер ежемесячной надбавки врачам составит 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей, - сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Первые надбавки медработники получат уже в грядущем мае. Добавим, что на выплаты в размере миллиона рублей вправе рассчитывать и семьи врачей, которые умерли от коронавируса, исполняя свой трудовой долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербург выделил 30 млн рублей на выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом
Роддом №17 в Петербурге открыли после карантина по коронавирусу
Четыре врача с коронавирусом находятся в реанимации Боткинской больницы
В Пулково приземлился самолет из Израиля с 84 жителями Петербурга и Ленобласти
Александр Беглов о продлении нерабочей недели в Санкт-Петербурге по 12 мая 2020 года: «Смертельная угроза сохраняется и город несет потери»
Водителя каршеринга, обошедшего запрет на аренду авто, остановили на улице Садовой
Александр Беглов напомнил петербуржцам о главном правиле при поездке на дачу в мае
Петербург получил 635 млн рублей на выплаты медработникам, лечащих больных с коронавирусом
Омбудсмен Петербурга осудил полицейских, задержавших певца Максима Леонидова за прогулку в парке
Семь медиков, переболевших коронавирусом, вернулись на работу в больницу Святого Георгия
Медэксперты назвали стоимость лечения коронавируса на дому в Петербурге
В Ленобласти не исключают отмену режима самоизоляции в ряде районов после 12 мая
Петербуржцев предупредили о видах мошенничества в связи с коронавирусом
Продуктовые и табачные магазины закроются на генеральную уборку в Ленинградской области 30 апреля 2020 года
600 миллионов рублей выделено на выплаты гражданам старше 65 лет в Санкт-Петербурге
Спасенных 11 серых тюленей выпустят в Финский залив
В Петербурге обсудили работу волонтеров во время режима самоизоляции
Клинические исследования лекарства от коронавируса запустят в Санкт-Петербурге
Петербуржцам рассказали, куда нести клещей в условиях коронавируса