2020-04-28T21:04:13+03:00
Общество

Александр Беглов напомнил петербуржцам о главном правиле при поездке на дачу в мае

Единственное условие – не останавливаться в пути до садового участка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал главное условие для поездки на дачу в майские праздники.Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал главное условие для поездки на дачу в майские праздники.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Александр Беглов напомнил горожанам о правилах поездки на дачу в период майских праздников. Власти ожидают, что люди традиционно массово отправятся на свои садовые участки на территории региона, поэтому просят внимательно отнестись к ряду просьб, чтобы не допустить угрозы распространения коронавируса.

- Единственное условие, которое мы обсудили с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и которое необходимо будет выполнить, – не останавливаться в пути. Следует ехать напрямую от дома до дачи и не заезжать на рынки и в магазины. На самом участке нужно сократить все контакты с соседями и поддерживать режим самоизоляции, - сообщил Александр Беглов на своей официальной странице во «Вконтакте».

Напомним, что в Ленобласти уже задумались о снятии ограничений и запретов по коронавирусу после выхода из режима самоизоляции, продленного президентом до 12 мая.

Александр Беглов рассказал жителям Санкт-Петербурга о правилах выезда на дачу в майские праздники.Видео: vk.com/a_beglov

ИСТОЧНИК KP.RU

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