2020-04-28T21:25:26+03:00
Происшествия

Водителя каршеринга, обошедшего запрет на аренду авто, остановили на улице Садовой

Мужчина обошел запрет, арендовав машину на долгий срок, но попался инспекторам ГИБДД из-за подозрения на прием наркотиков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге инспекторы ГИБДД остановили водителя каршеринга с признаками наркотического опьянения. Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге инспекторы ГИБДД остановили водителя каршеринга с признаками наркотического опьянения. Фото: vk.com/dorinspb
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К счастью, в Петербурге давно не было ДТП с каршерингом из-за временного запрета услуг по краткосрочной аренде автомобилей, введенного для нераспространения коронавируса. Однако данное ограничение удалось миновать 30-летнему мужчину, остановленного 28 апреля в «Хендае» на улице Садовой у дома №26. Машину он арендовал на долгий срок, что разрешено законом, однако попался совсем на другом.

- Инспекторы около 14:45 ОБ ДПС №1 ГИБДД остановили «Хендай» (каршеринг Rentmee). Водитель, мужчина 1990 года рождения был с признаками наркотического опьянения. От медосвидетельствования он отказался, за что его и оформили по ч.1 ст. 12.26. Лишение водительского, штраф в ГИБДД и каршеринге обеспечены, - сообщает «Дорожный инспектор во «Вконтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №1 ГИБДД по Петербургу.

Добавим, что чуть позже машину благополучно забрал эвакуатор.

Водителю грозит лишение водительских прав и штрафы. Фото: vk.com/dorinspb

Водителю грозит лишение водительских прав и штрафы. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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