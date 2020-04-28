Александр Беглов о продлении нерабочей недели в Санкт-Петербурге по 12 мая 2020 года: «Смертельная угроза сохраняется и город несет потери»

28 Апр 2020 2020-04-28T21:46:45+03:00

Губернатор Александр Беглов, сообщая о продлении нерабочей недели в Санкт-Петербурге по 12 мая 2020 года, в очередной раз призвал горожан сидеть дома

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Нерабочие дни в Санкт-Петербурге продлили не до 11 мая, как ранее объявил президент Владимир Путин, а до 12 мая 2020 года включительно. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем новом обращении к горожанам.

- Смертельная угроза сохраняется и Петербург несет потери. Мы аккумулировали все ресурсы. В борьбу с эпидемией включились не только медики, но и предприниматели, студенты, служащие, волонтеры. В городе режим ограничений сохранится до 12 мая включительно. Берегите себя! Вместе мы справимся! Хочу напомнить, что каждый из вас может спасти здоровье не только своих родных и близких, но и жизнь врачей и медсестер! Оставайтесь дома! – обратился к жителям Петербурга губернатор Александр Беглов.

Добавим, что об окончательной отмене режима самоизоляции пока не сообщается. А вот в Ленобласти уже не исключают снятие запретов по коронавирусу, однако только лишь в тех районах, где нет или совсем мало людей, заболевших опасной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU