В Пулково приземлился самолет из Израиля с 84 жителями Петербурга и Ленобласти

28 Апр 2020 2020-04-28T22:03:57+03:00

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В Пулково приземлился самолет из Тель-Авива с 256 россиянам на борту. Все они возвращаются домой после заточения за границей из-за «коронавирусного» закрытия границ. Однако жителей Петербурга и Ленобласти на борту всего 84, остальные люди далее отправились в Москву.

- У путешественников по традиции взяли анализы и проверили наличие симптомов болезни. Возвращающихся из Израиля встретили около 100 сотрудников из 8 различных ведомств. Защитные меры свели к нулю лишние контакты с приехавшими из Израиля. К месту обязательной самоизоляции 84 человека попадут на 5 автобусах в сопровождении ГИБДД и сотрудников Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, - сообщили в Смольном.

Добавим, что это уже девятый вывозной рейс на самолете в Санкт-Петербург. С начала апреля через Пулково в страну попали почти 750 россиян. По данным на 28 апреля, в Северной столице на домашней самоизоляции находится более 300 человек, а в обсерваторе лежит 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU