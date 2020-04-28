2020-04-28T22:03:57+03:00
Общество

В Пулково приземлился самолет из Израиля с 84 жителями Петербурга и Ленобласти

Все они оказались взаперти за границей из-за коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербург и Ленобласть на самолете вернулись 84 человека, застрявшие в Израиле.В Петербург и Ленобласть на самолете вернулись 84 человека, застрявшие в Израиле.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Пулково приземлился самолет из Тель-Авива с 256 россиянам на борту. Все они возвращаются домой после заточения за границей из-за «коронавирусного» закрытия границ. Однако жителей Петербурга и Ленобласти на борту всего 84, остальные люди далее отправились в Москву.

- У путешественников по традиции взяли анализы и проверили наличие симптомов болезни. Возвращающихся из Израиля встретили около 100 сотрудников из 8 различных ведомств. Защитные меры свели к нулю лишние контакты с приехавшими из Израиля. К месту обязательной самоизоляции 84 человека попадут на 5 автобусах в сопровождении ГИБДД и сотрудников Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, - сообщили в Смольном.

Добавим, что это уже девятый вывозной рейс на самолете в Санкт-Петербург. С начала апреля через Пулково в страну попали почти 750 россиян. По данным на 28 апреля, в Северной столице на домашней самоизоляции находится более 300 человек, а в обсерваторе лежит 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербург выделил 30 млн рублей на выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом
Роддом №17 в Петербурге открыли после карантина по коронавирусу
Четыре врача с коронавирусом находятся в реанимации Боткинской больницы
В Пулково приземлился самолет из Израиля с 84 жителями Петербурга и Ленобласти
Александр Беглов о продлении нерабочей недели в Санкт-Петербурге по 12 мая 2020 года: «Смертельная угроза сохраняется и город несет потери»
Водителя каршеринга, обошедшего запрет на аренду авто, остановили на улице Садовой
Александр Беглов напомнил петербуржцам о главном правиле при поездке на дачу в мае
Петербург получил 635 млн рублей на выплаты медработникам, лечащих больных с коронавирусом
Омбудсмен Петербурга осудил полицейских, задержавших певца Максима Леонидова за прогулку в парке
Семь медиков, переболевших коронавирусом, вернулись на работу в больницу Святого Георгия
Медэксперты назвали стоимость лечения коронавируса на дому в Петербурге
В Ленобласти не исключают отмену режима самоизоляции в ряде районов после 12 мая
Петербуржцев предупредили о видах мошенничества в связи с коронавирусом
Продуктовые и табачные магазины закроются на генеральную уборку в Ленинградской области 30 апреля 2020 года
600 миллионов рублей выделено на выплаты гражданам старше 65 лет в Санкт-Петербурге
Спасенных 11 серых тюленей выпустят в Финский залив
В Петербурге обсудили работу волонтеров во время режима самоизоляции
Клинические исследования лекарства от коронавируса запустят в Санкт-Петербурге
Петербуржцам рассказали, куда нести клещей в условиях коронавируса