2020-04-28T22:29:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре врача с коронавирусом находятся в реанимации Боткинской больницы

В День работника скорой помощи Александр Беглов выразил благодарность всем медработникам, трудящимся во время пандемии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В реанимации Боткинской больницы Петербурга находятся четыре врача.В реанимации Боткинской больницы Петербурга находятся четыре врача.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Александр Беглов сообщил, что в реанимации Боткинской больницы, по данным на 28 апреля, находятся сразу четыре врача. Детали состояния их здоровья не сообщаются.

Градоначальник выразил благодарность всем смелым медработникам, которые трудятся во время пандемии, несмотря ни на что и жертвуют своим здоровьем, а также поздравил всех сотрудников скорой помощи с их официальным праздником.

- У нас идет война с невидимым и потому особо опасным врагом. На передовой – врачи, медсестры, санитарки. Они – наши офицеры и солдаты. Все, кто работает в больницах и поликлиниках нашего города. К сожалению, они также болеют и даже погибают. Хочу отметить, что сведения о диагнозах, которыми страдал погибший, могут быть озвучены только родственниками или с их согласия, - отметил губернатор.

Власти просят горожан спасти здоровье не только своих родных и близких, но и жизни врачей и медсестер, оставаясь дома во все нерабочие дни, продленные в Петербурге по 12 мая. Напомним, что семь медиков, переболевших коронавирусом и успешно выздоровевших, вернулись на работу в больницу Святого Георгия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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