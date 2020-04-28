2020-04-28T23:00:25+03:00
Общество

Роддом №17 в Петербурге открыли после карантина по коронавирусу

Оказалось, что опасная инфекция подтвердилась у сотрудника, работавшего по совместительству
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге открыли роддом №17 после карантина по коронавирусу. Фото: vk.com/rdom17В Петербурге открыли роддом №17 после карантина по коронавирусу. Фото: vk.com/rdom17
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В Санкт-Петербурге открыли роддом №17, ранее закрытый на карантин по коронавирусу с 16 апреля. Оказалось, что опасная инфекция подтвердилась у одного из сотрудников медучреждения, который работал там по совместительству.

- Мы были вынуждены принять решение о закрытии клиники на прием новых пациенток. Однако выписка осуществлялась в штатном режиме. За время карантина была проведена масштабная дезинфекция, врачи обследовали всех сотрудников медучреждения. Коронавирус больше не подтвердился ни у медработников, ни у пациенток, поэтому мы со спокойным сердцем смогли открыться, - рассказал главный врач Антон Михайлов в группе Родильного дома №17 во «Вконтакте».

Напомним, что будущих мам из Петербурга, которые находятся на последних сроках беременности, обязали еженедельно сдавать тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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