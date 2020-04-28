Петербург выделил 30 млн рублей на выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда городского правительства денежных средств в размере 30 миллионов рублей, которые достанутся медработникам, заразившимся коронавирусом во время выполнения трудового долга.
- Сейчас мы должны поддержать наших медиков, оказавшихся на переднем крае борьбы с распространением инфекции, - цитируют главу города в пресс-службе Смольного.
Выплаты носят единовременный характер. Если медработник подхватил опасную инфекцию, ему светит субсидия в размере 300 тысяч рублей. Тот, кто из-за коронавируса стал инвалидом, получит 500 тысяч рублей. Если же заболевание привело к смерти медика, то его семье выплатят миллион рублей.
Напомним, что Северная столица получила поддержку от правительства России в виде 635 миллионов рублей, которые пойдут уже на ежемесячные выплаты медработникам, лечащих больных с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU