Петербург выделил 30 млн рублей на выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T23:26:01+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда городского правительства денежных средств в размере 30 миллионов рублей, которые достанутся медработникам, заразившимся коронавирусом во время выполнения трудового долга.

- Сейчас мы должны поддержать наших медиков, оказавшихся на переднем крае борьбы с распространением инфекции, - цитируют главу города в пресс-службе Смольного.

Выплаты носят единовременный характер. Если медработник подхватил опасную инфекцию, ему светит субсидия в размере 300 тысяч рублей. Тот, кто из-за коронавируса стал инвалидом, получит 500 тысяч рублей. Если же заболевание привело к смерти медика, то его семье выплатят миллион рублей.

Напомним, что Северная столица получила поддержку от правительства России в виде 635 миллионов рублей, которые пойдут уже на ежемесячные выплаты медработникам, лечащих больных с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU