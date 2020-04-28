Доверчивая пенсионерка из Петербурга перевела лжебанкиру почти 1,4 млн рублей

28 Апр 2020 2020-04-29T00:00:02+03:00

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68-летнюю петербурженку обманул лжебанкир, который убедил перевести ему почти 1,4 млн рублей. 23 и 24 апреля пенсионерке позвонил один и тот же телефонный мошенник, сообщивший, что с ее карты якобы происходят несанкционированные списания. Мужчина представился сотрудником службы безопасности одного из крупнейших банков России и предложил пожилой женщине снять все денежные средства, чтобы их сберечь.

- 23 апреля она пришла в отделение банка на улице Бабушкина, где сняла с карты 1 млн рублей и положила эту сумму на три номера мобильных телефонов, которые указал неизвестный злоумышленник. 24 апреля пенсионерка повторила все действия, переведя остаток денег в размере 375 тысяч рублей на имя некой женщины, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

27 апреля пенсионерка поняла, что денег ей не видать и ее наглым образом обманули. Она пришла в полицию, где оперативно возбудили уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере. Злоумышленнику, если его найдут, грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU