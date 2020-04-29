2020-04-29T00:29:51+03:00
Общество

Петербургские студенты стали призерами международного чемпионата по программированию

Отличились сразу три городские команды, взявшие одно золото и два серебра
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Студенты из Петербурга стали призерами онлайн-чемпионата по программированию.Студенты из Петербурга стали призерами онлайн-чемпионата по программированию.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Студенты из Петербурга отметились на масштабном международном чемпионате по программированию Ruсode. Из-за коронавируса соревнование проходило в онлайн-формате. В нем приняли участие 770 команд из 65 регионов России и 58 стран. В итоге отличились сразу 3 петербургских коллектива.

- 2 команды из СПбГУ завоевали медали в старшем дивизионе А/В: 2 место (золотая медаль) заняла команда LOUD Enough (Никита Гаевой, Иван Бочков, Владислав Макаров), а 5 место (серебро) заняла команда Nauka – ne rabstvo (Савелий Григорьев, Михаил Иванов, Сергей Поспелов). Также серебряная медаль досталась и команде Present Glory (Сергей Журавлев, Дмитрий Ибраев, Сергей Харитонцев-Беглов) из младшего дивизиона C/D, - сообщают организаторы турнира из МФТИ.

Добавим, что команды каждого дивизиона усердно решали 10 задач в течение 5 часов. По итогам состязаний в каждом медальном зачете награждались по 4 команды. Помимо это студенты занимались в актуальных интенсивах по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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