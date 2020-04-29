2020-04-29T01:35:11+03:00
Общество

СПбГУ отменил госэкзамены для части студентов, испытывающих стресс из-за коронавируса

Ноу-хау касается только тех учащихся, которых ждет защита выпускной квалификационной работы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Студенты СПбГУ, которых ждет защита ВКР этим летом, получили подарок в виде отмены госэкзаменов.Студенты СПбГУ, которых ждет защита ВКР этим летом, получили подарок в виде отмены госэкзаменов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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СПбГУ принял решение существенно сократить число госэкзаменов из-за коронавируса. Но всем радоваться не стоит – изменения коснуться лишь тех студентов, которым летом предстоит защита выпускной квалификационной работы (ВКР). Руководство университета провело глубокое исследование. Оно показало, что в условиях пандемии сессия может только помешать получить ребятам диплом.

- Уже сейчас, за месяц до экзаменов, студенты испытывают серьезный стресс в связи с предстоящей государственной итоговой аттестацией (ГИА). Эксперты пришли к выводу, что информационная повестка и нарушение привычного ритма жизни могут серьезно помешать обучающимся показать реальный уровень знаний в ходе итоговых испытаний, - гласит пояснение на официальном сайте вуза.

Первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова добавляет, что студенты волнуются, что из-за дистанционного обучения не смогут продемонстрировать настоящий уровень своей подготовки, не установят эмоциональный контакт с экзаменатором или вовсе «завалят» сессию из-за технических проблем. В руководстве вуза уверены, что данное послабление не помешает получить учащимся дипломы о высшем образовании.

Однако ГИА все же ждет бакалавров и ординаторов с направления «Юриспруденция», поскольку у них защита ВКР не предусмотрена. Психологи университета проконтролируют, чтобы экзамены у данных студентов прошли максимально спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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