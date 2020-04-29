Прогноз погоды на 29 апреля в Санкт-Петербурге: город опять засыпало снегом

29 Апр 2020 2020-04-29T07:52:14+03:00

Днем воздух прогреется до +5 градусов, но осадки не прекратятся

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В уже с утра Петербурге опять идет снег. Суровый северный циклон, зависший над северо-западной частью России, превратил конец апреля в подобие зимы. Из-за этого температура в городе не достает до климатической нормы, а за окном то и дело летают «белые мухи».

- Санкт-Петербург оказался на северной периферии активного циклона, который станет причиной облачной и ветреной погоды, вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега, и существенно понизит температуру, - сообщает в своем «Фейсбуке» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отмечает, что для Петербурга такое - норма. За последние 30 лет в конце апреля снег наблюдался 8 раз.

В течение дня температура воздуха составит +3…+5 градусов, будет дуть умеренный северо-восточный и северный ветер, с порывами до сильного в прибрежных районах. Атмосферное давление после ночного понижения пойдет вверх.

В Ленинградской области ожидается температурный разброс днем от +1 до+6 градусов, ветер скоростью 7-12 метров в секунду и сложная дорожная обстановка на трассах из-за мокрого снега.

ИСТОЧНИК KP.RU