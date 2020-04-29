2020-04-29T08:52:21+03:00
Происшествия

На Невском проспекте «Форд» снес чугунные ограждения

А на Вантовом мосту «Хендэ» проверил на прочность разделительный забор
Петр КИБЕР
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На Невском проспекте "Форд" снес чугунный столб. Фото: vk.com/spb_todayНа Невском проспекте "Форд" снес чугунный столб. Фото: vk.com/spb_today
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Ночной и утренний снегопад оказался неприятным сюрпризом для некоторых петербургских водителей. Всего за пару часов в городе произошли несколько серьезных ДТП. По большей части в них пострадало только «железо». Причем не только автомобильное, но даже чугун с ограды на Невском проспекте, где у Аничкова моста разбился «Форд».

- Невский проспект. Традиционно две беды: гонщики и бесполезные заборы. Благо пешеходов сейчас мало и никого не ударило опасными разлетающимися ограждениями, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Попавшая в аварию машина, судя по фото, действительно «заточена» под быструю езду. На ней стоит широкая резина и аэродинамический обвес. В причинах ДТП разбираются инспектора Госавтоинспекции.

Другая авария произошла на Большом Обуховском мосту (он же Вантовый). Здесь на скользкой дороге не справился с управлением водитель серебристого «Хендэ Элантра». Машину на скорости выкинуло в разделительный забор. Из-за этого левая полоса движения в сторону Софийской улицы оказалась перекрыта.

Официальной информации от ГИБДД по авариям пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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