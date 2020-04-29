Еще три человека заболели коронавирусом в Карелии

29 Апр 2020 2020-04-29T09:22:29+03:00

В Карелии еще три случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Карелии. Местное управление Роспотребнадзора подтвердило диагноз еще у трех человек. Таким образом, в республике зафиксированы 66 случаев COVID-19.

- Выйти на динамику снижения числа заболевших пока не получается. Три новых случая за сутки. Тем не менее, республика удерживает самый низкий показатель заболеваемости из расчета на 100 тысяч населения, - сообщает оперштаб Карелии в своем телеграм-канале.

На данный момент, как подсчитали эксперты, Карелия занимает последнюю строчку на Северо-Западе России по числу заболевших на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель равен 10,8, что в 5,5 раз ниже, чем в среднем по России.

В Петербурге, к примеру, это 60,9, а в соседней с Карелией Ленинградской области – 41,2.

Также в республике самое малое число заболевших по абсолютным числам среди соседних регионов. Здесь диагноз подтвержден у 66 человек, 10 из которых (+3 за сутки) выздоровели.

В Петербурге заболевших 3436, а в Ленобласти – 781.

ИСТОЧНИК KP.RU