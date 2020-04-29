В центре Петербурга двое мужчин украли шесть бутылок шампуня

29 Апр 2020 2020-04-29T09:50:13+03:00

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Двое взрослых, но безработных жителя Петербурга могут сесть в тюрьму на приличный срок из-за шести бутылок…шампуня, который они украли в одном из косметических магазинов, расположенный на Кирочной улице.

- 28 апреля около 12:45 в полицию обратилась продавец-консультант магазина, которая заявила, что двое неизвестных мужчин, оттолкнув ее, совершили хищение шести упаковок шампуня и сбежали, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От сильного толчка 52-летняя женщина была сбита с ног и получила небольшие травмы. А добычей злоумышленников стали флаконы с женским шампунем Elseve.

Правда, ненадолго. Вечером того же дня у дома 16 по Саперному переулку оба подозреваемых попали в руки полиции. Ими оказались безработные петербуржцы 1978 и 1989 годов рождения. Украденное у них было изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU