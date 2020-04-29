КАД снова встал в огромную пробку перед Софийской улицей

29 Апр 2020 2020-04-29T10:13:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Кольцевая автодорога Петербурга вновь стоит в пробке. Но не везде, а на внутреннем кольце от развязки с Вантовым мостом до съезда на Софийскую улицу. Утром 29 апреля затор растянулся на четыре километра, а причиной стали дорожные работы.

- Замена деформационного шва и опорных частей на участке КАД от транспортной развязки на пересечении с проспектом Обуховской Обороны, до пересечения КАД с Софийской улицей, - сообщается на сайте Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Из-за того, что для ремонтных работ закрыты 3 и 4 полосы, а по двум оставшимся введено ограничение скорости до 50 километров в час, даже при резко упавшем в условиях карантина автомобильном траффике, все равно собираются длинные заторы.

Впрочем, терпеть водителям осталось недолго. По планам, окончание работ намечено на 30 апреля. То есть уже с 1 мая ездить по КАДу можно будет без пробок. Правда, лишь на этом участке.

ИСТОЧНИК KP.RU