2020-04-29T10:16:50+03:00
Происшествия

8 человек с внебольничной пневмонией госпитализированы в Карелии за сутки

С 1 апреля в республике от заболевания умерли 35 пациентов
Лилия КОЗЛОВА
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В Карелии госпитализированы 8 человек с внебольничной пневмонией за последние суткиВ Карелии госпитализированы 8 человек с внебольничной пневмонией за последние суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В республике Карелия в среду, 29 апреля 2020 года, озвучили печальную статистику о внебольничной пневмонии. За последние сутки были госпитализированы сразу восемь человек с данным диагнозом. Всего с 1 апреля с этим заболеванием в стационары попали более 250 человек.

- Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в стационары помещен 251 пациент, 35 умерли, с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, - сообщили в оперативном штабе Карелии.

Отмечается, что один из больных пневмонией скончался за минувшие сутки. Это был 95-летний мужчина. Прижизненно тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Напомним, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Также за последние сутки в Карелии еще у трех человек подтвердился диагноз коронавирус. С начала эпидемии уже 66 человек заболели. В общей сложности вылечились 10 человек, трое за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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