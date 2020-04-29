2020-04-29T10:26:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Прядка 2,7 тысяч петербуржцев остаются на карантине
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
За последние сутки более 10 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-ПетербургеЗа последние сутки более 10 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом, в которую в первую очередь входит выявление зараженных. Так, за последние сутки 10863 человека были обследованы на COVID-19. Об этом в среду, 29 апреля 2020 года, сообщили в Смольном.

- На карантине находится 2776 человек. Из них 44 - в обсерваторе, 344 - на самоизоляции, 2388 находятся на самоизоляции после контакта с потенциально зараженными или заболевшими, - рассказали в администрации Санкт-Петербурга.

Также за последние сутки обработано 1524 вызова, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 618 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 26 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 79 обращений, в полицию - 118. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один человек выжил в страшном пожаре в Выборге, где погибла семья с шестью детьми
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 29 апреля 2020 года рухнул до минимума
Глава Следственного комитета взял на контроль гибель многодетной семьи на пожаре в Выборге
Студент из Санкт-Петербурга задержан за развращение 8-летней девочки в социальной сети
Заместитель директора детского дома украла деньги у воспитанника в Санкт-Петербурге
Беглов продлил режим самоизоляции в Санкт-Петербурге до 12 мая 2020 года
Опубликовано видео с места пожара в Выборге, где погибла семья из восьми человек
Огромная свалка покрышек выросла в Приморском районе Санкт-Петербурга
Праздничное оформление Петербурга ко Дню Победы перенесли на поздний срок из-за коронавируса
Девушка призналась в убийстве трех человек и поджоге в Санкт-Петербурге
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 29 апреля 2020 года: Еще 53 зараженных
Более 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
8 человек с внебольничной пневмонией госпитализированы в Карелии за сутки
КАД снова встал в огромную пробку перед Софийской улицей
В центре Петербурга двое мужчин украли шесть бутылок шампуня
Еще три человека заболели коронавирусом в Карелии
На Невском проспекте «Форд» снес чугунные ограждения
Прогноз погоды на 29 апреля в Санкт-Петербурге: город опять засыпало снегом
СПбГУ отменил госэкзамены для части студентов, испытывающих стресс из-за коронавируса
Петербургские студенты стали призерами международного чемпионата по программированию