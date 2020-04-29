Более 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

29 Апр 2020 2020-04-29T10:26:55+03:00

За последние сутки более 10 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом, в которую в первую очередь входит выявление зараженных. Так, за последние сутки 10863 человека были обследованы на COVID-19. Об этом в среду, 29 апреля 2020 года, сообщили в Смольном.

- На карантине находится 2776 человек. Из них 44 - в обсерваторе, 344 - на самоизоляции, 2388 находятся на самоизоляции после контакта с потенциально зараженными или заболевшими, - рассказали в администрации Санкт-Петербурга.

Также за последние сутки обработано 1524 вызова, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 618 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 26 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 79 обращений, в полицию - 118. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU