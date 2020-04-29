Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 29 апреля 2020 года: Еще 53 зараженных

29 Апр 2020 2020-04-29T10:57:28+03:00

Мы собрали все последние новости о зараженных коронавирусом в Ленинградской области на 29 апреля 2020 года

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За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 29 апреля 2020 года составили еще 53. Так, в общей сложности с начала пандемии в 47-м регионе заболели 834 человека.

- За последние сутки в Ленинградской области подтверждено еще 53 случая заражения коронавирусом. Также 10 человек выздоровели. Всего с начала пандемии уже 115 человек вылечились, - сообщили в комитете здравоохранения.

Также в России за сутки зафиксировано 108 летальных исходов, среди них случаев из Ленинградской области нет. Напомним, что в регионе зафиксирована только одна смерть - это медсестра из Гатчинской больницы.

В Санкт-Петербурге число зараженных за сутки тоже увеличилось на 290 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 3726 случаев заражения COVID-19. Умерло 29 человек. Выздоровело 708 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU