2020-04-29T11:09:35+03:00
Происшествия

Девушка призналась в убийстве трех человек и поджоге в Санкт-Петербурге

Однако полиция при проверке трупов не нашла
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка призналась в убийстве трех человекПетербурженка призналась в убийстве трех человекФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жительница Санкт-Петербурга подняла «на уши» сразу три отделения полиции в городе и Ленинградской области. Днем во вторник, 28 апреля 2020 года, на телефон экстренной службы 112 поступил звонок с телефона, зарегистрированного на 21-летнюю девушку. Женщина в трубке сообщила, что она убила трех человек, устроила пожар и заложила бомбу.

- Женщина сказала, что устроила убийства и заложила бомбу на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге. На место немедленно выехали сотрудники полиции Адмиралтейского района, однако ни пожара, ни взрывчатки, ни трупов они не обнаружили, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органов.

Полицейские выехали по месту регистрации звонившей женщины, однако там ее не обнаружили и выяснили, что та живет теперь в Девяткино, где позже и была задержана.

Причины такого поступка девушки на данный момент не известны. В отношении «убийцы» составлен административный протокол, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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