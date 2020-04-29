2020-04-29T11:26:25+03:00
Общество

Праздничное оформление Петербурга ко Дню Победы перенесли на поздний срок из-за коронавируса

Однако Невский проспект частично уже украсили
Петр КИБЕР
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Невский проспект частично украсили ко Дню Победы.Невский проспект частично украсили ко Дню Победы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Петербурга решили повременить с праздничным оформлением города ко Дню Победы. Из-за того, что запланированные мероприятия были отложены по причине коронавируса, то полное украшение отложили на более поздний срок.

- Когда будет принято окончательное решение с учетом ситуации, и будет назначена новая дата проведения Парада Победы и акции «Бессмертный полк», централизованное праздничное оформление города будет реализовано в полном объеме, - заявил глава Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

А пока на рекламных щитах города размещено около четырех тысяч праздничных плакатов. Причем на большую часть город не потратил денег – с инициативой выступил сам рекламный бизнес. В нынешнем, юбилейном году, подготовлены три вида плакатов: общий поздравительный; с портретами ныне живущих фронтовиков; из серии «Дети рисуют героев».

В тоже время центральные магистрали Петербурга все же приобрели праздничное убранство. Так, на Невском проспекте появились растяжки и флаги.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса все торжественные массовые мероприятия в России были отложены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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