Огромная свалка покрышек выросла в Приморском районе Санкт-Петербурга

29 Апр 2020 2020-04-29T11:30:56+03:00

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Жуткая свалка образовалась в Приморском районе Санкт-Петербурга. В среду, 29 апреля 2020 года, местные жители пожаловались в социальной сети, что рядом с улицей Маршала Новикова вырос склад использованных покрышек, которые свалены в одну кучу. Кроме шин вокруг свален и другой мусор.

- Свалка растет с Парашютной улицы, - заметил один из участников обсуждения.

Также горожане рассказали, что сильно замусорен Удельный парк, а также район вокруг него.

- Что там творится в окрестностях нового моста – жесть (мост от Поклонной горы до Вербной улицы, прим.ред.), - рассказала местная жительница.

В подтверждение рассказа о свалке на Маршала Новикова, очевидцы опубликовали фотографии. Вид на них совсем не привлекательный – кучи мусора среди деревьев. Место стало совсем не прогулочным. Обратились ли с жалобой петербуржцы в администрацию, на данный момент не известно. Кто причастен к данной свалке, также информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU