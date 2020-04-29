2020-04-29T11:54:58+03:00
Происшествия

Опубликовано видео с места пожара в Выборге, где погибла семья из восьми человек

Трагедией уже занялся Следственный комитет
Петр КИБЕР
Поделиться:
Опубликовано видео с места пожара под Выборгом. Фото: vk.com/vyborg_interestingОпубликовано видео с места пожара под Выборгом. Фото: vk.com/vyborg_interesting
Изменить размер текста:

Управление МЧС по Ленинградской области и Следственный комитет России опубликовали видео с места страшного пожара в поселке Выборгский. Ночью в пригороде Выборга в огне погибла многодетная семья из восьми человек.

- В 1:30 29 апреля поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборг, улица Малая Водяная. Горел деревянный жилой дом с мансардой площадью 120 квадратных метров. В 3:10 пожар был ликвидирован, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе управления МЧС по Ленобласти.

Несмотря на то, что с огнем боролись в общей сложности 17 единиц техники и 41 человек личного состава, дом сгорел дотла. Жертвами огня стала большая многодетная семья.

По первым данным погибших было семеро (пять детей и родители), однако позднее стало известно, что погибли шестеро девочек в возрасте от 1,5 месяцев до восьми лет, а также их мать и отец.

Пока на месте пожара найдены останки шести человек, расследование ведут дознаватели МЧС и следователи СК.

Видео с места пожара в Выборге, где погибла многодетная семья.Видео: пресс-служба СУ СК России по Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один человек выжил в страшном пожаре в Выборге, где погибла семья с шестью детьми
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 29 апреля 2020 года рухнул до минимума
Глава Следственного комитета взял на контроль гибель многодетной семьи на пожаре в Выборге
Студент из Санкт-Петербурга задержан за развращение 8-летней девочки в социальной сети
Заместитель директора детского дома украла деньги у воспитанника в Санкт-Петербурге
Беглов продлил режим самоизоляции в Санкт-Петербурге до 12 мая 2020 года
Опубликовано видео с места пожара в Выборге, где погибла семья из восьми человек
Огромная свалка покрышек выросла в Приморском районе Санкт-Петербурга
Праздничное оформление Петербурга ко Дню Победы перенесли на поздний срок из-за коронавируса
Девушка призналась в убийстве трех человек и поджоге в Санкт-Петербурге
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 29 апреля 2020 года: Еще 53 зараженных
Более 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
8 человек с внебольничной пневмонией госпитализированы в Карелии за сутки
КАД снова встал в огромную пробку перед Софийской улицей
В центре Петербурга двое мужчин украли шесть бутылок шампуня
Еще три человека заболели коронавирусом в Карелии
На Невском проспекте «Форд» снес чугунные ограждения
Прогноз погоды на 29 апреля в Санкт-Петербурге: город опять засыпало снегом
СПбГУ отменил госэкзамены для части студентов, испытывающих стресс из-за коронавируса
Петербургские студенты стали призерами международного чемпионата по программированию