Опубликовано видео с места пожара в Выборге, где погибла семья из восьми человек

29 Апр 2020 2020-04-29T11:54:58+03:00

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Управление МЧС по Ленинградской области и Следственный комитет России опубликовали видео с места страшного пожара в поселке Выборгский. Ночью в пригороде Выборга в огне погибла многодетная семья из восьми человек.

- В 1:30 29 апреля поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборг, улица Малая Водяная. Горел деревянный жилой дом с мансардой площадью 120 квадратных метров. В 3:10 пожар был ликвидирован, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе управления МЧС по Ленобласти.

Несмотря на то, что с огнем боролись в общей сложности 17 единиц техники и 41 человек личного состава, дом сгорел дотла. Жертвами огня стала большая многодетная семья.

По первым данным погибших было семеро (пять детей и родители), однако позднее стало известно, что погибли шестеро девочек в возрасте от 1,5 месяцев до восьми лет, а также их мать и отец.

Пока на месте пожара найдены останки шести человек, расследование ведут дознаватели МЧС и следователи СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/776097" frameborder="0"></iframe> Видео с места пожара в Выборге, где погибла многодетная семья.Видео: пресс-служба СУ СК России по Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU