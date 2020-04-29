Опубликовано видео с места пожара в Выборге, где погибла семья из восьми человек
Управление МЧС по Ленинградской области и Следственный комитет России опубликовали видео с места страшного пожара в поселке Выборгский. Ночью в пригороде Выборга в огне погибла многодетная семья из восьми человек.
- В 1:30 29 апреля поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборг, улица Малая Водяная. Горел деревянный жилой дом с мансардой площадью 120 квадратных метров. В 3:10 пожар был ликвидирован, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе управления МЧС по Ленобласти.
Несмотря на то, что с огнем боролись в общей сложности 17 единиц техники и 41 человек личного состава, дом сгорел дотла. Жертвами огня стала большая многодетная семья.
По первым данным погибших было семеро (пять детей и родители), однако позднее стало известно, что погибли шестеро девочек в возрасте от 1,5 месяцев до восьми лет, а также их мать и отец.
Пока на месте пожара найдены останки шести человек, расследование ведут дознаватели МЧС и следователи СК.
Видео с места пожара в Выборге, где погибла многодетная семья.Видео: пресс-служба СУ СК России по Ленобласти
ИСТОЧНИК KP.RU