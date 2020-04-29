2020-04-29T12:12:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Беглов продлил режим самоизоляции в Санкт-Петербурге до 12 мая 2020 года

Жителей Санкт-Петербурга попросили оставаться дома до окончания карантинных мер
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до 12 мая 2020 годаРежим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до 12 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Во время обращения 28 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих оплачиваемых выходных до 11 мая в связи с коронавирусом. В свою очередь губернатор Александр Беглов заявил, что режим самоизоляции в Санкт-Петербурге сохранится до 12 мая 2020 года включительно.

- Все риски, к сожалению, пока сохраняются. В Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая включительно. Оставайтесь дома! Берегите себя! Вместе мы справимся, - обратился губернатор к петербуржцам.

На утром 29 апреля в Северной столице зафиксировано еще 290 случаев заражения коронавирусом, в Ленинградской области - 52. За все время в общей сложности в городе и регионе заболели более 4,5 тысяч человек, выздоровели 823 пациентов, умерли – 30.

Напомним, что в реанимации Боткинской больницы находится четверо врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один человек выжил в страшном пожаре в Выборге, где погибла семья с шестью детьми
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 29 апреля 2020 года рухнул до минимума
Глава Следственного комитета взял на контроль гибель многодетной семьи на пожаре в Выборге
Студент из Санкт-Петербурга задержан за развращение 8-летней девочки в социальной сети
Заместитель директора детского дома украла деньги у воспитанника в Санкт-Петербурге
Беглов продлил режим самоизоляции в Санкт-Петербурге до 12 мая 2020 года
Опубликовано видео с места пожара в Выборге, где погибла семья из восьми человек
Огромная свалка покрышек выросла в Приморском районе Санкт-Петербурга
Праздничное оформление Петербурга ко Дню Победы перенесли на поздний срок из-за коронавируса
Девушка призналась в убийстве трех человек и поджоге в Санкт-Петербурге
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 29 апреля 2020 года: Еще 53 зараженных
Более 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
8 человек с внебольничной пневмонией госпитализированы в Карелии за сутки
КАД снова встал в огромную пробку перед Софийской улицей
В центре Петербурга двое мужчин украли шесть бутылок шампуня
Еще три человека заболели коронавирусом в Карелии
На Невском проспекте «Форд» снес чугунные ограждения
Прогноз погоды на 29 апреля в Санкт-Петербурге: город опять засыпало снегом
СПбГУ отменил госэкзамены для части студентов, испытывающих стресс из-за коронавируса
Петербургские студенты стали призерами международного чемпионата по программированию