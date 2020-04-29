Беглов продлил режим самоизоляции в Санкт-Петербурге до 12 мая 2020 года

29 Апр 2020 2020-04-29T12:12:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время обращения 28 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих оплачиваемых выходных до 11 мая в связи с коронавирусом. В свою очередь губернатор Александр Беглов заявил, что режим самоизоляции в Санкт-Петербурге сохранится до 12 мая 2020 года включительно.

- Все риски, к сожалению, пока сохраняются. В Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая включительно. Оставайтесь дома! Берегите себя! Вместе мы справимся, - обратился губернатор к петербуржцам.

На утром 29 апреля в Северной столице зафиксировано еще 290 случаев заражения коронавирусом, в Ленинградской области - 52. За все время в общей сложности в городе и регионе заболели более 4,5 тысяч человек, выздоровели 823 пациентов, умерли – 30.

Напомним, что в реанимации Боткинской больницы находится четверо врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU