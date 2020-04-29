2020-04-29T12:22:06+03:00
Происшествия

Заместитель директора детского дома украла деньги у воспитанника в Санкт-Петербурге

57-летняя женщина подозревается в хищении более 220 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Замдиректора детского дома в Петербурге подозревается в хищении денег у воспитанника учрежденияЗамдиректора детского дома в Петербурге подозревается в хищении денег у воспитанника учрежденияФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге задержана заместитель директора одного из детских домов города, которая подозревается в хищении денег у воспитанника. Во вторник, 28 апреля 2020 года, 57-летняя женщина была изобличена в том, что присвоила себе более 220 тысяч рублей, используя свое служебное положение.

- С 28 января по 15 марта 2020 года сотрудница социального учреждения, используя свое служебное положение, получив в свое пользование банковскую карту, открытую на имя 17-летнего воспитанника, перевела на свой счет денежные средства в размере не менее 140 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также, используя эту карту, замдиректора расплачивалась за покупки для личного пользования на сумму не менее 80 тысяч рублей. В общей сложности она присвоила себе порядка 220 тысяч.

Во время обыска у женщины изъяли компьютер, ноутбук, флешку, банковские карты и служебную документацию с данными воспитанников. По факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятии по установлению дополнительных фактов преступной деятельности злоумышленницы. Делом занимается следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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