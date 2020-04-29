Глава Следственного комитета взял на контроль гибель многодетной семьи на пожаре в Выборге

29 Апр 2020 2020-04-29T12:48:03+03:00

Ночью 29 февраля в огне в деревянном доме погибли шестеро детей и их родители

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование причин пожара в пригороде Выборга, где погибла многодетная семья из восьми человек.

- Учитывая, что при пожаре погибло большое количество детей, а также информацию СМИ о неблагополучности семьи, председатель СК РФ поручил принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств произошедшего, причин пожара, а также роли контролирующих органов, - сообщает пресс-служба Следкома.

Напомним, что в ночь на 29 апреля в поселке Выборгский в Ленобласти вспыхнул деревянный одноэтажный дом с мансардой площадью 120 квадратных метров. Родители и дети, спавшие в мансарде погибли, по предварительным данным от угарного газа.

Родственник семьи, спавший внизу, успел выскочить из огня. Его допрашивают. СК уже опубликовал видео с места пожара. Сейчас здесь работают дознаватели МЧС и следователи.

По факту трагедии заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/776100" frameborder="0"></iframe> Пожарные рассказали о трагедии в Выборге, где погибли шесть детей и двое взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU