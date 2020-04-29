2020-04-29T12:48:03+03:00
Происшествия

Глава Следственного комитета взял на контроль гибель многодетной семьи на пожаре в Выборге

Ночью 29 февраля в огне в деревянном доме погибли шестеро детей и их родители
Петр КИБЕР
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Глава Следкома взял на контроль расследование трагедии в Выборге. Фото: пресс-служба ГУ МЧС ЛОГлава Следкома взял на контроль расследование трагедии в Выборге. Фото: пресс-служба ГУ МЧС ЛО
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование причин пожара в пригороде Выборга, где погибла многодетная семья из восьми человек.

- Учитывая, что при пожаре погибло большое количество детей, а также информацию СМИ о неблагополучности семьи, председатель СК РФ поручил принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств произошедшего, причин пожара, а также роли контролирующих органов, - сообщает пресс-служба Следкома.

Напомним, что в ночь на 29 апреля в поселке Выборгский в Ленобласти вспыхнул деревянный одноэтажный дом с мансардой площадью 120 квадратных метров. Родители и дети, спавшие в мансарде погибли, по предварительным данным от угарного газа.

Родственник семьи, спавший внизу, успел выскочить из огня. Его допрашивают. СК уже опубликовал видео с места пожара. Сейчас здесь работают дознаватели МЧС и следователи.

По факту трагедии заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Пожарные рассказали о трагедии в Выборге, где погибли шесть детей и двое взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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