Глава Следственного комитета взял на контроль гибель многодетной семьи на пожаре в Выборге
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование причин пожара в пригороде Выборга, где погибла многодетная семья из восьми человек.
- Учитывая, что при пожаре погибло большое количество детей, а также информацию СМИ о неблагополучности семьи, председатель СК РФ поручил принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств произошедшего, причин пожара, а также роли контролирующих органов, - сообщает пресс-служба Следкома.
Напомним, что в ночь на 29 апреля в поселке Выборгский в Ленобласти вспыхнул деревянный одноэтажный дом с мансардой площадью 120 квадратных метров. Родители и дети, спавшие в мансарде погибли, по предварительным данным от угарного газа.
Родственник семьи, спавший внизу, успел выскочить из огня. Его допрашивают. СК уже опубликовал видео с места пожара. Сейчас здесь работают дознаватели МЧС и следователи.
По факту трагедии заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Пожарные рассказали о трагедии в Выборге, где погибли шесть детей и двое взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU