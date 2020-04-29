Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 29 апреля 2020 года рухнул до минимума

29 Апр 2020 2020-04-29T12:53:53+03:00

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Несмотря на сильный ветер, снег, дождь и холод, а также активное резкий скачек случаев заражения коронавируса, жители Северной столицы категорически отказываются сидеть дома. Так, индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 29 апреля 2020 года установил очередной антирекорд – в полдень он составил всего 2,2 балла.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 12:30 составил 2,2 балла — это значит, что на улице очень много людей. В прошлый вторник местный индекс составлял 2,6 балла — за неделю индекс снизился на 0,2 балла, - сообщает сервис «Яндекс».

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это на 2 балла больше, чем в средний вторник до распространения коронавируса. Однако очень низкий показатель с учетом эпидемиологической ситуации в городе.

Напомним, что 29 апреля в Петербурге подтверждено 290 новых случаев заражения коронавирусом. Режим самоизоляции в городе продлен до 12 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU