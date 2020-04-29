2020-04-29T13:07:48+03:00
Происшествия

Один человек выжил в страшном пожаре в Выборге, где погибла семья с шестью детьми

Мужчина ночью почувствовал запах гари и выбежал на улицу
Лилия КОЗЛОВА
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Один человек выжил в жутком пожаре в Выборге, где погибла многодетная семьяОдин человек выжил в жутком пожаре в Выборге, где погибла многодетная семьяФото: СОЦСЕТИ
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В жутком пожаре, произошедшем в ночь на 29 апреля 2020 года в городе Выборг, Ленинградской области, где погибла семья из восьми человек, выжил один мужчина. Как известно – это брат 32-летней матери семейства.

- Накануне к ним в гости приехал знакомый. Ночью он почувствовал сильный запах гари и выбежал из дома, который уже полыхал огнем, - сообщили в следственном комитете.

К сожалению, он единственный, кому удалось спастись. Пожар разгорелся глубокой ночью, когда в доме все спали. В итоге погибли погибли супруги и шестеро детей в возрасте от полутора месяцев до 8-ми лет. Старшая дочь семейства, 15-летняя девочка спаслась, так как осталась ночевать у бабушки.

На данный момент спасатели разбирают завалы, из под которых уже извлечены шесть тел. Поиск остальных продолжается. Также глава следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль данную трагедию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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