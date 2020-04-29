2020-04-29T13:17:48+03:00
Общество

Пандусы для инвалидов и колясок установили на набережных Невы

Удобные спуски были организованы по просьбе жителей Санкт-Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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На набережной Невы появились пандусы для инвалидов и детских колясок / Фото: СмольныйНа набережной Невы появились пандусы для инвалидов и детских колясок / Фото: Смольный
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В Санкт-Петербурге на набережных Невы появились пандусы. Специальные спуски к реке появились пока что только в двух местах – на Синопской набережной и Обуховской обороны. Об этом в среду, 29 апреля 2020 года, рассказали в администрации Северной столицы.

- СПб ГБУ «Мостотрест» произвел установку пандусов на двух набережных Невы. Первый стал частью безбарьерного маршрута возле Большеохтинского моста, второй расположился под Володарским мостом, - отметили в Смольном.

Монтаж пандусов выполнен в рамках работы по приспособлению искусственных дорожных сооружений для маломобильных групп населения после многочисленных просьб жителей Санкт-Петербурга.

Теперь данные набережные стали доступны для всех категорий маломобильных групп населения, в том числе для людей с детскими колясками и граждан с тележками. Отмечается, что «Мостотрест» продолжит работу и приступит к проектированию и согласованию установки пандусов на других участках этих набережных, где имеются небольшие лестничные спуски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пандусы для инвалидов и колясок установили на набережных Невы