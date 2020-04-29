2020-04-29T13:50:05+03:00
Общество

Запрет на посещение храмов в Санкт-Петербурге продлен из-за коронавируса

Прихожан пустят в церкви после окончания карантинных мер
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге продлен запрет на посещение храмов для прихожанВ Санкт-Петербурге продлен запрет на посещение храмов для прихожанФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге продлили запрет на посещение всех храмов. Об этом в среду, 29 апреля 2020 года, сообщил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. До особо распоряжения священнослужителя прихожан не будут пускать в церкви города в связи с распространением коронавируса.

- В дополнение к обращениям от 13-го и 21-го апреля сообщаю, что мною продлен запрет на посещение прихожанами всех храмов Санкт-Петербургской епархии в дни вирусной эпидемии на ближайшее время. Когда с помощью Божией запрет будет снят, вы получите от меня особое по этому случаю уведомление. Данное ограничение установлено по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, - отметил Варсонофий.

Напомним, что ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлен до 12 мая 2020 года включительно. После в городе будут постепенно сниматься карантинные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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