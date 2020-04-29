Названа возможная причина пожара в Выборге, где погибла многодетная семья
Стали известны первые вероятные причины страшного пожара в поселке Выборгский Ленинградской области, где в огне погибла почти вся многодетная семья – шестеро детей и их родители. Спастись удалось лишь 15-летней девочки, которая в этот раз ночевала у бабушки.
- Вероятней всего, причина пожара - электротехническая. По предварительным данным, он произошел в районе лестницы, ведущей на второй этаж, - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кроме замыкания электропроводки, рассматривается также и версия о неосторожном обращении с огнем. Здание было деревянным, а отопление – печным.
В доме имелись пожарные извещатели, однако по неизвестной причине они не сработали.
Известно, что погибшая семья ночевала на втором этаже, в мансарде. А на первом спал их родственник – брат матери. Он успел выскочить из дома и спастись. Его уже опросили следователи.
Дело на контроль взял глава Следкома Александр Бастрыкин.
Пожарные рассказали о трагедии в Выборге, где погибли шесть детей и двое взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU