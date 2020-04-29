2020-04-29T13:59:07+03:00
Происшествия

Названа возможная причина пожара в Выборге, где погибла многодетная семья

Огонь унес жизни шестерых детей и их родителей [видео]
Петр КИБЕР
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Названы возможные причины пожара в Выборге. Фото: кадр с видео ГУ МЧС ЛОНазваны возможные причины пожара в Выборге. Фото: кадр с видео ГУ МЧС ЛО
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Стали известны первые вероятные причины страшного пожара в поселке Выборгский Ленинградской области, где в огне погибла почти вся многодетная семья – шестеро детей и их родители. Спастись удалось лишь 15-летней девочки, которая в этот раз ночевала у бабушки.

- Вероятней всего, причина пожара - электротехническая. По предварительным данным, он произошел в районе лестницы, ведущей на второй этаж, - пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме замыкания электропроводки, рассматривается также и версия о неосторожном обращении с огнем. Здание было деревянным, а отопление – печным.

В доме имелись пожарные извещатели, однако по неизвестной причине они не сработали.

Известно, что погибшая семья ночевала на втором этаже, в мансарде. А на первом спал их родственник – брат матери. Он успел выскочить из дома и спастись. Его уже опросили следователи.

Дело на контроль взял глава Следкома Александр Бастрыкин.

Пожарные рассказали о трагедии в Выборге, где погибли шесть детей и двое взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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