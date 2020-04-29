2020-04-29T14:06:06+03:00
Общество

Неиспользованные проездные билеты во время самоизоляции восстановят в Санкт-Петербурге

Льготные и бесплатные билеты начнут работать после окончания режима самоизоляции
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге восстановят неиспользованные проездные билетыВ Санкт-Петербурге восстановят неиспользованные проездные билетыФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге полностью восстановят неиспользованные проездные билеты, действие которых было приостановлено на время режима самоизоляции. Такое решение в среду, 29 апреля 2020 года, было принято Межведомственной транспортной рабочей группой при городском координационном совете по противодействию распространению в новой коронавирусной инфекции.

- По этой теме поступает много вопросов от петербуржцев, — отметил руководитель рабочей группы, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Так, льготные и бесплатные билеты начнут действовать сразу же после окончания режима самоизоляции.

Также отмечается, что срок действия не льготных проездных билетов, по которым не совершалось ни одной поездки с 28 марта по 30 апреля, будет восстановлен уже с первого дня после снятия ограничений. По данным комитета по транспорту, этой возможностью смогут воспользоваться около 30 тысяч петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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