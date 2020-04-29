29 Апр 2020 2020-04-29T14:19:00+03:00

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Пулково вошел в десятку самых удобных аэропортов России по версии Forbes. Об этом сообщается на официальной странице петербургского аэропорта в соцсети. Так, Пулково оказался на восьмой строчке рейтинга. Всего исследователи оценили 35 российских аэропортов с пассажиропотоком свыше 800 тысяч человек в год.

Среди категорий, на основе которых составили рейтинг, были транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту. Кроме того, оценили пунктуальность, время ожидания багажа, а также международные награды.

– Учитывались такие показатели, как время поездки из центра города до аэропорта, количество авиакомпаний и направлений, площадь пассажирского терминала, количество и разнообразие магазинов и кафе, онлайн-сервисы, архитектура и дизайн, пунктуальность вылетов, время ожидания багажа по прилету и другие параметры, – отметили в пресс-службе Пулково.

На первое место исследователи поставили Шереметьево. Еще один столичный аэропорт – Домодедово – разместился на третьем месте. На втором расположились воздушные ворота Красноярска. В списке Петербург также обогнали Симферополь, аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, Уфа и Курумоч в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU