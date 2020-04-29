2020-04-29T15:01:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 9 категорий медработников получат выплаты в Санкт-Петербурге

Ранее пособия были установлены 4 категориям медиков, работающих с больными коронавирусом
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские медики за работу с больными коронавирусом получат дополнительные выплатыПетербургские медики за работу с больными коронавирусом получат дополнительные выплатыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге в среду, 29 апреля 2020 года, определили еще девять категорий медицинских работников, работающих с коронавирусными больными, которые получат выплаты за особые условия труда с 16 по 31 марта, а также с 1 апреля до 30 июня 2020 года. Данный документ опубликован на сайте Смольного.

- Указанные выплаты установлены в отношении медиков, которые при оказании медицинской помощи контактируют с больными COVID-19 или с лицами, имеющими высокий риск инфицирования коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Так, выплаты полагаются: врачам «скорой», среднему медицинскому персоналу, фельдшерам по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам, водителям и санитарам, врачам, среднему и младшему персоналу подразделений, оказывающим первичную медикосанитарную помощь, прочему персоналу, обеспечивающий условия для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, работникам, проводившим лабораторную диагностику коронавируса, а также проводившим патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел умерших, инфицированных SARS-CoV-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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