Еще 9 категорий медработников получат выплаты в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в среду, 29 апреля 2020 года, определили еще девять категорий медицинских работников, работающих с коронавирусными больными, которые получат выплаты за особые условия труда с 16 по 31 марта, а также с 1 апреля до 30 июня 2020 года. Данный документ опубликован на сайте Смольного.
- Указанные выплаты установлены в отношении медиков, которые при оказании медицинской помощи контактируют с больными COVID-19 или с лицами, имеющими высокий риск инфицирования коронавирусом, - рассказали в администрации города.
Так, выплаты полагаются: врачам «скорой», среднему медицинскому персоналу, фельдшерам по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам, водителям и санитарам, врачам, среднему и младшему персоналу подразделений, оказывающим первичную медикосанитарную помощь, прочему персоналу, обеспечивающий условия для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, работникам, проводившим лабораторную диагностику коронавируса, а также проводившим патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел умерших, инфицированных SARS-CoV-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»