2020-04-29T15:14:31+03:00
Общество

Май 2020 года начнется с тумана в Санкт-Петербурге

Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов
Лилия КОЗЛОВА
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Туман накроет Санкт-Петербург 1 мая 2020 годаТуман накроет Санкт-Петербург 1 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Третий весенний месяц уже стоит на пороге. Однако начнется он не с самой благоприятной погоды. По прогнозам синоптиков, 1 мая 2020 года, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ожидает туман. Поэтому тем, кто собирается отправиться в этот день на машине за город, следует быть осторожнее на дороге.

- 1 мая ночью и утром местами слабый туман, без осадков. Температура воздуха ночью от нуля до минус 2 градусов, днем 8-10 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В МЧС Ленобласти предупредили автомобилистов о том, что из-за погодной обстановки 30 апреля и 1 мая повышается вероятность ДТП.

- В тумане человеческий глаз теряет способность точно рассчитывать расстояние до впереди идущего автомобиля, а также иного препятствия. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле, - пояснили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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