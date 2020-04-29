Власти Ленобласти помогут 15-летней девочке, у которой в огне погибла вся семья

29 Апр 2020 2020-04-29T15:16:16+03:00

Жертвами ночного пожара под Выборгом стали шестеро детей и их родители

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал помочь 15-летней девочке и ее престарелой бабушке, которые потеряли в ночном пожаре свою семью. В огне, который вспыхнул ночью 29 апреля в поселке Выборгский, погибли шестеро малолетних детей и их родители.

- В случае если опеку над девочкой оформят родственники, то будем выплачивать ежемесячную компенсацию. Если не будет опеки, возьмем на государственное содержание в нашем социальном учреждении. По достижении 18 лет выделим отдельное жилье, - написал в своем «Инстаграме» глава региона.

А власти Выборгского района Ленолбласти также пообещали взять под опеку и 78-летнюю бабушку, за которой кроме внучки из близких родственников теперь некому присматривать.

Кроме этого Александр Дрозденко пообещал оплатить все расходы на похороны семьи.

Напомним, что при пожаре в деревянном доме погибли шесть девочек в возрасте от 1,5 месяцев до восьми лет, их мама и отец. Спастись смог лишь брат матери, спавший на первом этаже. Старшая 15-летняя девочка оставалась ночевать у бабушки в другом доме.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/776097" frameborder="0"></iframe> Видео с места пожара в Выборге, где погибла многодетная семья.Видео: пресс-служба СУ СК России по Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU