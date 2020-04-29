2020-04-29T15:16:16+03:00
Происшествия

Власти Ленобласти помогут 15-летней девочке, у которой в огне погибла вся семья

Жертвами ночного пожара под Выборгом стали шестеро детей и их родители
Петр КИБЕР
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Власти Ленобласти помогут девочке, потерявшей всю семью на пожаре. фото: vbglenobl.ruВласти Ленобласти помогут девочке, потерявшей всю семью на пожаре. фото: vbglenobl.ru
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал помочь 15-летней девочке и ее престарелой бабушке, которые потеряли в ночном пожаре свою семью. В огне, который вспыхнул ночью 29 апреля в поселке Выборгский, погибли шестеро малолетних детей и их родители.

- В случае если опеку над девочкой оформят родственники, то будем выплачивать ежемесячную компенсацию. Если не будет опеки, возьмем на государственное содержание в нашем социальном учреждении. По достижении 18 лет выделим отдельное жилье, - написал в своем «Инстаграме» глава региона.

А власти Выборгского района Ленолбласти также пообещали взять под опеку и 78-летнюю бабушку, за которой кроме внучки из близких родственников теперь некому присматривать.

Кроме этого Александр Дрозденко пообещал оплатить все расходы на похороны семьи.

Напомним, что при пожаре в деревянном доме погибли шесть девочек в возрасте от 1,5 месяцев до восьми лет, их мама и отец. Спастись смог лишь брат матери, спавший на первом этаже. Старшая 15-летняя девочка оставалась ночевать у бабушки в другом доме.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Видео с места пожара в Выборге, где погибла многодетная семья.Видео: пресс-служба СУ СК России по Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU

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