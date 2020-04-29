Власти Ленобласти помогут 15-летней девочке, у которой в огне погибла вся семья
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал помочь 15-летней девочке и ее престарелой бабушке, которые потеряли в ночном пожаре свою семью. В огне, который вспыхнул ночью 29 апреля в поселке Выборгский, погибли шестеро малолетних детей и их родители.
- В случае если опеку над девочкой оформят родственники, то будем выплачивать ежемесячную компенсацию. Если не будет опеки, возьмем на государственное содержание в нашем социальном учреждении. По достижении 18 лет выделим отдельное жилье, - написал в своем «Инстаграме» глава региона.
А власти Выборгского района Ленолбласти также пообещали взять под опеку и 78-летнюю бабушку, за которой кроме внучки из близких родственников теперь некому присматривать.
Кроме этого Александр Дрозденко пообещал оплатить все расходы на похороны семьи.
Напомним, что при пожаре в деревянном доме погибли шесть девочек в возрасте от 1,5 месяцев до восьми лет, их мама и отец. Спастись смог лишь брат матери, спавший на первом этаже. Старшая 15-летняя девочка оставалась ночевать у бабушки в другом доме.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Видео с места пожара в Выборге, где погибла многодетная семья.Видео: пресс-служба СУ СК России по Ленобласти
ИСТОЧНИК KP.RU