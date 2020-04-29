2020-04-29T15:25:56+03:00
Общество

В Ленобласти приняли поправки в законы о городах воинской славы и соцобслуживании ветеранов

В год 75-летия Победы помощь получат жители блокадного Ленинграда, а городов и поселков с почетным званием станет больше
Петр КИБЕР
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В Ленобласти приняли поправки в законы в преддверии 75-летия Победы.В Ленобласти приняли поправки в законы в преддверии 75-летия Победы.Фото: Тимур ХАНОВ
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Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли поправки в два важных региональных закона. Первым из них стал принятый закон «О социальном обслуживании граждан». Поправки касались ветеранов и тружеников войны. Больше 10 тысяч человек получат соцпомощь от властей.

- Это жители блокадного Ленинграда и труженики тыла, которые смогут бесплатно получить социальное обслуживание на дому или в стационаре. Это то немногое, что мы еще можем сделать для тех людей, которые внесли свой вклад в Победу и поднимали нашу страну в послевоенное время. Работу по обеспечению жильем ветеранов, ремонту домов, и социальных выплат мы будем продолжать, - Заявил спикер ЗакСа и Секретарь Ленинградского областного регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Бебенин.

Второй не менее важный закон касался присвоения почетных званий «Город воинской славы» или «Населенный пункт воинской славы». В Ленобласти таких, которые могут претендовать на звание, множество. Однако закон ограничивает их тремя в год.

Однако в 75-летнюю годовщину Победы, предложено это ограничение снять и дать муниципальным властям больше времени на подготовку документов, чтобы число претендентов на это высокое звание было увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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