Пискаревское кладбище готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

29 Апр 2020 2020-04-29T15:52:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге Пискаревское мемориальное кладбище готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также своему 60-летнему юбилею. Ход подготовки к празднеству в среду, 29 апреля 2020 года, проверил председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков.

- Сотрудники комплекса делают очень важную и на первый взгляд невидимую горожанам работу, чтоб все желающие почтить память погибших ленинградцев могли это сделать в достойных условиях. Все работы проходят бережно, с сохранением традиций и в соответствии с требованиями по охране памятников, – отметил глава комитета.

Специалисты «ПетербургГаз» уже провели техническое обслуживание Вечного огня. Запланированные технические работы на монументе «Мать-Родина» по погодным условиям перенесли на 1 мая, чтобы после детального осмотра и помывки его можно было покрыть специальным воском, который защитит бронзу от воздействий окружающей среды.

Вскоре мемориал украсят цветами. На центральной Аллее установят вазоны с бегонией и гортензией, братские могилы будут украшены цветочными композициями и гирляндами. В начале июня на центральной аллее в 22 цветниках зацветут красные розы и будут украшать мемориал до начала холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU