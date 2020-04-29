2020-04-29T15:52:08+03:00
Общество

Пискаревское кладбище готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Также мемориальный погост Санкт-Петербурга отметит 60-летний юбилей
Лилия КОЗЛОВА
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Пискаревское мемориальное кладбище готовится к 75-летию Победы и своему юбилеюПискаревское мемориальное кладбище готовится к 75-летию Победы и своему юбилеюФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге Пискаревское мемориальное кладбище готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также своему 60-летнему юбилею. Ход подготовки к празднеству в среду, 29 апреля 2020 года, проверил председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков.

- Сотрудники комплекса делают очень важную и на первый взгляд невидимую горожанам работу, чтоб все желающие почтить память погибших ленинградцев могли это сделать в достойных условиях. Все работы проходят бережно, с сохранением традиций и в соответствии с требованиями по охране памятников, – отметил глава комитета.

Специалисты «ПетербургГаз» уже провели техническое обслуживание Вечного огня. Запланированные технические работы на монументе «Мать-Родина» по погодным условиям перенесли на 1 мая, чтобы после детального осмотра и помывки его можно было покрыть специальным воском, который защитит бронзу от воздействий окружающей среды.

Вскоре мемориал украсят цветами. На центральной Аллее установят вазоны с бегонией и гортензией, братские могилы будут украшены цветочными композициями и гирляндами. В начале июня на центральной аллее в 22 цветниках зацветут красные розы и будут украшать мемориал до начала холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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