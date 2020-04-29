2020-04-29T16:05:50+03:00
Экономика

Петербургский завод Nissan уволит четверть персонала

Без работы останутся 450 сотрудников
Петр КИБЕР
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Петербургский завод "Ниссан" уволит 450 рабочих. Фото: nissan.ruПетербургский завод "Ниссан" уволит 450 рабочих. Фото: nissan.ru
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Массовое сокращение персонала готовится на петербургском заводе японской компании Nissan. К концу лета работы лишатся 450 человек из числа сотрудников предприятия. Как уверяют представители завода, сокращение плановое и не связано с коронавирусом.

- Сто связано исключительно с переходом на односменный режим работы завода, о котором мы сообщали еще в начале марта, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу компании «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус».

Сейчас конвейер завода полностью остановлен, а после снятия ограничительных мер, которые были введены из-за коронавируса, производство будет восстановлено.

Пока в двухсменном режиме, но лишь до августа. К этому времени руководство завода планирует сократить почти четверть сотрудников из 2000 человек персонала и перейти на односменный режим работы. Это связано с падением спроса на продукцию предприятия.

Напомним, что сейчас на петербургском заводе выпускают кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano.

ИСТОЧНИК KP.RU

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