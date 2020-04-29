2020-04-29T16:19:48+03:00
Общество

В РГПУ имени Герцена намерены выпускать фирменные защитные маски

Их бесплатно раздадут всем сотрудникам вуза
Петр КИБЕР
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В Университете им. Герцена намерены шить фирменные маски.В Университете им. Герцена намерены шить фирменные маски.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Российский государственный педагогический университет имени Герцена включился в борьбу с коронавирусом и объявил о решении шить защитные маски. Причем не простые, а многоразовые и фирменные – с логотипом вуза.

- Уже готов опытный образец. После его утверждения профком закупит материалы и фурнитуру, а пошив будет осуществлять на дому. В ближайшее время маски со знаком Герценовского университета можно будет увидеть на улицах Санкт-Петербурга, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу РГПУ им. А.И. Герцена.

К сожалению, пока дизайн масок неизвестен, также как и и цена. Впрочем, непонятно, поступят ли вузовские средства индивидуальной защиты в продажу, или же это продукция только «для своих».

Пока первую партию масок пообещали раздать сотрудникам университета и партнерам вуза. Вероятно получат их и студенты. В профкоме вуза уже подсчитали, что один человек в день может сшить около 20 масок. Объем производства будет зависеть от числа добровольных помощников, севших за швейные машинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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