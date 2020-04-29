Ночное метро и автобусы отменили в Санкт-Петербурге в 2020 году

29 Апр 2020 2020-04-29T16:35:51+03:00

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Комитет по транспорту Санкт-Петербурга все-таки приостановил работу ночного транспорта на 2020 год. А это значит, что ни поезда-челнока между «Адмиралтейской» и «Спортивной», ни автобусов не будет.

- Приостановить организацию перевозок пассажиров и багажа в ночное время в 2020 году до особого распоряжения, - говорится в документе, подписанном 29 апреля.

Так, из-за пандемии коронавируса гостям и жителям города не удастся воспользоваться ночным метро, которое обычно курсирует с 30 апреля до 15 ноября по выходным и праздничным дням с часу до трех ночи. С помощью него можно добраться с одного берега Невы на другой.

Также в этом году можно забыть о ночных автобусах. Речь идет о маршрутах №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые курсировали с полуночи до шести часов утра, дублируя линии петербургского метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU