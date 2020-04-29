2020-04-29T16:59:10+03:00
Общество

Суд отклонил коллективный иск об отмене карантина в Петербурге

Активисты требовали разрешить свободу собраний, массовых мероприятий и прочего
Петр КИБЕР
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Суд отклонил иск о снятии карантинных мер в Петербурге.Суд отклонил иск о снятии карантинных мер в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Городской суд Санкт-Петербурга отклонил коллективный иск активистов, которые требовали отменить часть положений из постановления губернатора о мерах противодействия коронавирусу. В том числе разрешить собрания, массовые мероприятия, прогулки в парках и прочее. Причем в одно дело были объединены сразу два похожих иска.

- Истцы и их представители доказывали, что запрет не равно ограничение, надо разрешить одиночные пикеты,что карантина по постановлению в городе нет, а введенные запреты незаконны, так как у Правительства нет на это полномочий, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Представитель Смольного ответил, что полномочий у города хватает, а все введенные запреты – временные. Они продиктованы необходимостью и стоят на защите здоровья граждан.

В ходе разбирательства участники процесса обсудили нехватку зрелищных мероприятий – одним из требований было открытие кинотеатров, музеев, ночных клубов и т.д., а также поговорили о занятиях спортом (бассейны и фитнесс-центры) и прогулках на природе.

Судья всех внимательно выслушал и часть доводов принял, но встал на сторону города и иск отклонил.

Отметим, что к властям Петербурга подан еще один коллективный иск. В нем горожане требуют отменить запреты на прогулки, а также ввести режим чрезвычайной ситуации для поддержки бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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